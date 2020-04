© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre 400 domande. E’ questa la richiesta arrivata al comune di Frosinone nel primo giorno di presentazione delle richieste per accedere al cosiddetto bonus spes a. Ieri, presso l’ufficio comunale di via Fabi, la macchina organizzativa del comune era schierata a ranghi completi: venti uomini della protezione civile, sei vigili urbani, operatori Osa e dipendenti comunali. Tre file distanziate all’esterno con accesso agli uffici per garantire le distanze e l’ordine. Alla fine si sono presentate circa 200 persone tra cui moltissimi stranieri. Molti hanno preso solo il modulo per compilare la domanda e così l’accesso è stato ordinato ed efficace. Tra coloro che hanno presentato domanda on line e quelli che si sono recati direttamente presso gli uffici sono in 400 in attesa del bonus spesa. Il comune attende intorno alle 1200 richieste.INUTILE ACCALCARSIInutile accalcarsi, le domande potranno essere presentate anche nei prossimi giorni. La richiesta, ricordiamolo, si può presentare tramite l’indirizzo di posta elettronica sportello.famiglia@comune.frosinone.it, scaricando i moduli dal sito www.comune.frosinone.it, mentre il deposito delle richieste di contributo da parte dei cittadini proseguirà anche durante tutta la prossima settimana, presso gli uffici di via Armando Fabi (al mattino dalle 9 alle 13; lunedì e mercoledì sarà aggiunto anche il turno pomeridiano dalle 15 alle 18).Coloro che hanno già consegnato o inviato il modulo, saranno ricontattati direttamente dai servizi sociali, la prossima settimana, per il ritiro dei buoni spesa da utilizzare negli esercizi commerciali che hanno stipulato la convenzione con il comune. A tal proposito sono salite di altre tre unità gli esercizi che hanno richiesto la convenzione. Si tratta di tre supermercati Conad (via Puccini, piazzale Europa, via Moro), Diaconia (zona campo sportivo), Torrente, Desmar, Settenani (Monti Lepini) Md (piazza Pertini).«Già nel weekend della settimana entrante – promette il sindaco Nicola Ottaviani - saremo in grado di distribuire i buoni spesa che sono (al massimo) di 100 euro a settimana. Ripeteremo l’erogazione alle stesse famiglie e ai single anche per altre volte fino al massimo di 400 euro al mese».CONSEGNA DELLE MASCHERINEDa oggi inizierà la distribuzione delle mascherine della Klopman ai cittadini di Frosinone. In questa prima fase sarà il personale della De Vizia ad occuparsene lasciando il kit composto da due mascherine presso ciascuna abitazione. Oggi la distribuzione avverrà a Colle Cottorino, zona via Fabi, zona Bosco Faito, variante Casilina sud, via Vetiche. Da lunedì la distribuzione riguarderà anche la zona di San Liberatore e di Maniano. Sempre dalla prossima settimana si avvierà la distribuzione anche nelle zone centrali della città ad opera della protezione civile.L’APPELLO«Le mascherine – spiega il primo cittadino - devono essere utilizzate con parsimonia e con le giuste modalità. Avere le mascherine non significherà, certo, poter uscire da casa violando i divieti per fronteggiare la diffusione del virus, ma solo per le attività espressamente autorizzate. È evidente, quindi, che non potendo recarsi, l’intero nucleo familiare, contemporaneamente, a fare la spesa o in farmacia, saranno distribuite due mascherine per ogni singola casa, tenuto conto anche del fatto che il materiale e la tipologia del tessuto permettono il riutilizzo, per circa 2 mesi, con un lavaggio a 60 gradi o tramite l’uso del ferro da stiro».