In viaggio con 7 chili e mezzo di cocaina nascosti nell’auto. Per questo un ventottenne di Nettuno, in provincia di Roma, è stato arrestato dalla polizia stradale di Frosinone con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti: è finito in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.È accaduto ieri quando una pattuglia del distaccamento del capoluogo, nella zona dello svincolo autostradale di Ferentino, ha fermato per un controllo una Renault Twingo. Dagli accertamenti è emerso che per l’auto era stato emesso il fermo amministrativo. Sul luogo, in ausilio dei colleghi, sono arrivati gli uomini della Squadra Mobile.I primi sospetti sono affiorati nel corso della perquisizione della macchina: guardando la moquette sotto i sedili anteriori, il pianale appariva leggermente rialzato e in parte tagliato. A quel punto la vettura è stata portata in un’officina meccanica per un’approfondita ispezione. Ed è qui che le ipotesi degli agenti hanno trovato le prime conferme: sotto la moquette del sedile anteriore lato guida c’era, in uno spazio, un piccolo telecomando. Non solo: è spuntato anche pulsante collegato con filo elettrico. A cosa servivano? Lo hanno scoperto i poliziotti: il funzionamento contemporaneo del telecomando e del pulsante faceva comparire un’intercapedine coperta da una lastra metallica dietro cui c’era un vano, nell’occasione risultato vuoto. Anomalie sono state poi riscontrate anche sulla parte destra anteriore del pianale.Più avanti gli agenti hanno rinvenuto un modello speculare di telecomando. È stata la svolta, che ha portato alla luce un doppiofondo al cui interno c’erano sette panetti di cocaina per un totale di 7 chili e mezzo.