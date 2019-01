© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doppio appuntamento quest'anno con la vecchina più amata dai piccoli, organizzato dall'amministrazione Ottaviani con l'assessorato alla cultura coordinato da Valentina Sementilli, con il contributo della Regione Lazio e, in qualità di partner, con Ottica Macciomei, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando provinciale di Frosinone, FrosinoneInVetrina.com, Aics, Magic Academy. A Frosinone, infatti, la Befana, domenica 6 gennaio, farà tappa alle 10.30 al teatro comunale Nestor con la fiaba musicale Pierino e il Lupo a cura dell'associazione Applausi. Dopo l'ingresso al teatro Nestor, che sarà totalmente gratuito, da parte di bambini e famiglie, la Befana si intratterrà nell'interpretazione musicale di uno dei racconti più sentiti, nell'ambito della tradizione culturale e religiosa dell'Epifania. Nel pomeriggio, alle 14.15, la stessa Befana sarà... di scena al Parco Matusa insieme a trampolieri, animazione, giocolieri e tanti giocattoli in regalo per i bambini presenti. La nonnina con la scopa, naturalmente, consegnerà i doni solo ai bimbi accompagnati dai familiari, mentre non sarà permessa la consegna ai minori non presenti in loco, allo scopo di evitare eventuali dispersione dei doni. Un evento particolare, sempre all'interno del Parco del Matusa, sarà quello di Pompieropoli, con i Vigili del Fuoco del comando di Frosinone che intratterranno piccoli e meno giovani con una serie di dimostrazioni.