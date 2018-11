© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è svolto questa mattina, presso l’auditorium “D.Paris” di Frosinone, "Questo non è amore", evento che prende il nome dalla campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere della Polizia di Stato. Manifestazione fortemente voluta dal questore Rosaria Amato e che ha visto coinvolti istituzioni e enti locali.Presenti il prefetto Ignazio Portelli, il sindaco Ottaviani, il dirigente vicario dell’Usr Lazio 7^ ambito territoriale di Frosinone, Malandrucco, e il presidente di Telefono Rosa, Palombo.Una campagna promossa, a livello nazionale, dalla polizia per favorire momenti d’incontro e di confronto volti a rompere l’isolamento e il dolore delle vittime e a promuovere la cultura della non violenza.In Ciociaria il questore, in occasione dell’approssimarsi della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorrerà il 25 novembre, «è in prima linea nel sostenere l’iniziativa, coinvolgendo istituzioni ed enti, a sostegno delle vittime e per affermare un’autentica cultura di parità genere, contro stereotipi e pregiudizi», si legge in una nota.In quest’ottica nasce l’evento di questa mattina presso l’auditorium “D.Paris”: tre donne vittime di violenza hanno condiviso dolore, paura, disagio con una giovanissima e numerosa platea di studenti frequentanti gli istituti superiori del capoluogo.La sofferta testimonianza è stata guidata dal direttore tecnico superiore psicologo, Cristina Pagliarosi, con un intervento a “4 mani” con il sostituto commissario Giuseppe Joubert della Squadra Mobile per analizzare sia l’aspetto psicologico che l’ ambito giuridico.