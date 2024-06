Frosinone, donna trovata morta in casa: la coppia litigava di frequente. Il compagno portato in caserma

Trovata morta nella notte nel centro storico di Frosinone, è giallo. Si tratta di una donna di origini rumene di 54 anni. Il decesso è avvenuto, intorno alle 3, nella notte tra domenica e lunedì nei pressi dell'Arco Campagiorni. Il compagno della donna, un imbianchino di 55 anni, si trova ora nella Caserma dei carabinieri. Nei suoi confronti per ora non sarebbero stati presi provvedimenti.

LE LITI

Stando alle indagini il rapporto tra i due era parecchio burrascoso, le liti erano frequenti. L'ultima ci sarebbe stata anche l'altra notte, secondo quanto riferito dai vicini. Sul corpo della donna non ci sono segni né di accoltellamento né di percosse o altre ferite. Sarà il medico legale ad accertare le cause del decesso, come disposto dal sostituto procuratore di turno Vittorio Misiti.