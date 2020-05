Frosinone, donna trovata morta in una baracca nel paese di Arnara: è giallo

Donna di 50 anni trovata morta all'interno della sua baracca in zona lontana dal centro abitato di Arnara, di provincia di Frosinone. La scoperta del cadavere è stata fatta da un uomo che la conosceva e che si era recato in quell'abitazione fatiscente per andarla a trovare. Stando a quanto riferito dall'uomo, quando è arrivato nella baracca la donna, che viveva in condizioni di degrado, era già morta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione ed il magistrato di turno Vittorio Misiti che ha già predisposto l'esame autoptico sulla salma. Sarà questo esame a stabilire se la 50enne sia deceduta per morte naturale o per altra causa. Dalla prima ispezione cadaverica non sarebbero comunque stati evidenziati segni di violenza.

Ultimo aggiornamento: 18:59

