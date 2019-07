Era scomparsa lo scorso 10 luglio da Torino: ritrovata dai carabinieri a Castrocielo.

Si tratta di una donna di 60 anni, che ieri mattina è stata notata dai carabinieri di Roccasecca mentre si aggirava disorientata a piedi in una strada di campagna. La donna era in buone condizioni di salute, ma è stata comunque trasportata, in via precauzionale, all’ospedale di Cassino. Contestualmente sono stati avvisati i familiari. © RIPRODUZIONE RISERVATA