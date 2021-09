Frosinone, detenuto spara e ferisce tre compagni di cella. I sindacati: «Fatto gravissimo»

Domenica 19 Settembre 2021, 20:19 - Ultimo aggiornamento: 20:46

«Nel pomeriggio di oggi, un detenuto trentenne di origine Italiana, recluso nel carcere di Frosinone, avrebbe colpito con diversi colpi da arma da fuoco, di cui era inspiegabilmente in possesso, altri detenuti, che sarebbero rimasti feriti leggermente. Avrebbe poi consegnato di sua spontanea volontà l'arma agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, accorsi nell'immediatezza».

Lo rende noto Leo Beneduci, segretario della Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria. «Il fatto è di una gravità inaudita e ferme restando le responsabilità riguardo all'introduzione in carcere di un'arma da fuoco, probabilmente solo il caso fortuito non ha condotto a più gravi conseguenze. Peraltro - conclude Beneduci - in un'Amministrazione quale quella Penitenziaria, in cui anche grazie alle iniziative della Guardasigilli Cartabia, i Provveditori Regionali fanno i professori e i professori universitari fanno i Provveditori Regionali, tanto da mettere costantemente in dubbio il ruolo della Polizia Penitenziaria, sia a riguardo della sicurezza interna ed esterna delle strutture, sia in ordine alle attività per il trattamento rieducativo dei detenuti, stante l'imperante confusione è legittimo aspettarsi il peggio».

Stando a quanto riferisce Massimo Costantino della Fns Cisl detenuto, originario della Campania, avrebbe sparato per un diverbio avvenuto alcuni giorni fa. Il sindacato ricorda che più sono stati chiesti interventi ed anche ispezioni propio per la cronica carenza di personale .

«Solo alcuni giorni fa il Provveditorato, dopo un incontro con le rappresentanze sindacali - prosegue la Cisl - aveva previsto l'invio di ulteriuori 12 unità in ambito nazionale, che si aggiungevano ad altre inviate tramite mobilità nazionale. Per la Fns Cisl Lazio occorro interventi urgenti perchè altrimenti collassa tutto il sistema penitenziario ed occorrono interventi immediati delle istituzioni ed anche urgentemente una ispezione».