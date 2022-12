Martedì 20 Dicembre 2022, 07:40 - Ultimo aggiornamento: 09:06

Denuncia l'ex marito per maltrattamenti, invece era stata lei a picchiarlo. Adesso la donna, una 56 enne di Giuliano di Roma (Frosinone), è finita sul registro degli indagati per falso, maltrattamenti e minacce. Nei giorni scorsi c'è stata la chiusura delle indagini. L'avvocato di fiducia Giuseppe Lo Vecchio avrà venti giorni di tempo per presentare le sue memorie difensive.

Donna accoltella il compagno, lui si difende con un bastone d'alluminio: entrambi al pronto soccorso

Il marito finito in ospedale

I fatti risalgono al 12 ottobre scorso quando la coppia si era ritrovata in tribunale perché la 53enne aveva denunciato l'ex marito di averla picchiata. Poi però dall'aula è venuta fuori un'altra storia. L'ex non solo non l'aveva mai sfiorata con un dito, ma dopo essere stato minacciato, la signora aveva inveito su di lui colpendolo più volte. A seguito di tali fatti l'uomo aveva accusato un malore. Per tale motivo si era rivolto ai medici del pronto soccorso di Frosinone che lo avevano refertato. In udienza l'uomo si è presentato con quella documentazione in mano che attestava l'avvenuto accesso in ospedale perché la moglie che era andata alla ricerca dello scontro fisico, lo aveva picchiato.

Per questo il giudice ha deciso di iscrivere sul registro degli indagati proprio la donna che aveva presentato la denuncia per maltrattamenti. La vittima delle percosse avrebbe riferito in udienza che la coniuge in un impeto d'ira gli aveva detto che avrebbe assoldato qualcuno per ucciderlo, e che lui tanto era soltanto un uomo morto.

«Fosse l'ultima cosa che faccio ti rovino». Questa era stata soltanto una delle tante frasi proferite dalla ex che avevano fortemente intimorito l'ex marito. Tra i due coniugi, va detto, le cose non andavano bene da tempo proprio a causa di quel carattere aggressivo della donna che pretendeva venisse fatto tutto secondo i suoi desideri. Spetterà adesso all'avvocato Lo Vecchio smontare tutto il castello accusatorio nei confronti della sua assistita.