Frosinone, terreni e "Giardino dei 5 Sensi" di Corso Lazio nel degrado: chiesto intervento del Comune

In una lettera indirizzata al sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani, all'assessore all'ambiente Massimiliano Tagliaferri e agli uffici comunali prepposti, il consigliere comunale Marco Ferrara denuncia la situazione di degrado in cui si trovano alcune aree di Corso Lazio. «Molti cittadini di mi hanno segnalato la circostanza che tutti i terreni di proprietà comunale presenti al confine con Corso Lazio, da entrambi i lati, presentano erba altissima ed un generale stato di abbandono delle aree pubbliche, questa situazione è presente anche nell'area fitness adiacente il centro sociale e nel giardino dei 5 sensi, come è dimostrato dalle fotografie e dai video che allego alla presente e che testimoniano questa situazione».

Ferrara quindi chiede al Comune di intervenire al più presto: «Visto l'avvicinarsi della stagione estiva e allo scopo di evitare il proliferare in questi terreni di topi e di serpenti che potrebbero mettere in pericolo la pubblica incolumità e salute, chiedo un intervento urgente dell'Ufficio Ambiente del Comune di Frosinone di taglio erba e di pulizia dei terreni di proprietà comunale a Corso Lazio».

Ultimo aggiornamento: 13:07

