Mercoledì 28 Giugno 2023, 09:49 - Ultimo aggiornamento: 09:53

SCADENZE

GROSSO, NIENTE SAMP

LUCIONI SALUTA

Mancano meno di 10 giorni al via della stagione 2023-24 del Frosinone, la terza nella sua storia in Serie A. Ufficializzata ieri la data di inizio della preparazione precampionato, che prenderà il via venerdì 7 luglio a Fiuggi. I giallazzurri saranno nella città termale per il terzo anno consecutivo fino a lunedì 24 luglio e soggiorneranno presso l'Atlantic Park Hotel, svolgendo gli allenamenti nell'impianto sportivo "Capo i Prati". Prima, dal 4 al 6 luglio, ci saranno le consuete visite mediche al Policlinico "Agostino Gemelli" di Roma.Sono giorni frenetici, quindi, per la dirigenza canarina, impegnata nel calciomercato al fine di mettere a disposizione del futuro mister Eusebio Di Francesco gran parte della rosa per le suddette date. L'impressione è che la grossa mole di lavoro portata avanti nelle ultime settimane dal direttore dell'area tecnica Guido Angelozzi, insieme ai suoi collaboratori, arrivi a compimento ad iniziare da sabato prossimo, quando presumibilmente saranno resi ufficiali i primi nomi, a partire da quello del tecnico pescarese ex Roma e Sassuolo. I nomi trapelati in questi giorni sono tanti, con alcuni di loro che dovrebbero essere stati già chiusi per essere ufficializzati a partire dal 1° luglio.Intanto Fabio Grosso, dopo non aver declinato la proposta di prolungamento di contratto da parte del Frosinone, ha detto no anche alla Sampdoria, non convinto evidentemente dal progetto della nuova società del duo Raddrizzani-Manfredi, impegnati in una corsa contro il tempo per salvare il club blucerchiato. Alla fine sulla panchina della Samp siederà Andrea Pirlo, che firmerà un accordo biennale. Così Grosso, molto probabilmente, svanita anche la pista che portava all'Olympique Marsiglia (che ha virato su un profilo più internazionale come quello del portoghese Marcelino) e con quasi tutte le caselle di allenatore assegnate sia in A che in B, resterà fermo, aspettando qualche occasione di subentro in corsa oppure si prenderà un anno sabbatico, come si usa dire. Vicenda che fa riflettere quella dell'ex mister giallazzurro, che dopo aver condotto trionfalmente il Frosinone in Serie A, vincendo anche il campionato, non ha accettato il rischio di una stagione magari sofferta, lottando per non retrocedere, preferendo lasciare da vincitore e non sposando il progetto esposto dal presidente Maurizio Stirpe.«Noi con chiarezza abbiamo detto quello che siamo e che possiamo fare. Tanto? Poco? Non lo so ma è quello che possiamo fare. Poi giustamente una persona che è dall'altra parte può assumere la decisione che ritiene di prendere. Io penso che le persone, se hai avuto rispetto del loro lavoro, abbiano la libertà di scelta e per questo bisogna saper accettare quelle decisioni» - le parole di Stirpe pronunciate su Grosso nella conferenza stampa dello scorso 16 giugno.Infine, l'ex capitano canarino Fabio Lucioni, passato ufficialmente al Palermo, ha saluto così ex compagni, dirigenti, staff tecnico e tifosi tramite il suo profilo Instagram: «Una bella stagione, ricca non solo di risultati, ma anche di rapporti e legami profondi. Ed è per questo che voglio ringraziare tutti. Grazie di cuore perché mi avete riempito d'orgoglio facendomi crescere come uomo, vi siete fidati e affidati, ed avete creduto in me. È stato un onore essere stato il vostro capitano in questa stagione fAntAsticA. Un ultimo ringraziamento vorrei farlo ai tifosi che sono stati al nostro fianco ogni giorno. È stato un viaggio bellissimo che porterò sempre nel mio cuore. Ciao Frosinone».