I rischi, ma anche le tante responsabilità che derivano da atteggiamenti di bullismo e di cyberbullismo. Questo il tema trattato il primo marzo scorso in un interessante appuntamento formativo che che c’è stato all'Istituto Superiore di Pontecorvo alla presenza del sostituto procuratore Marina Marra. Un appuntamento organizzato dal dirigente Lucia Cipriano al quale ha preso parte la psicologa Marisa del Maestro e il vice sindaco di Pontecorvo Nadia Belli.Una mattinata di confronto che si è aperto con il saluto istituzionale della dirigente Cipriano, la quale ha introdotto i temi della conferenza per sensibilizzare gli studenti alla legalità. E soprattutto ringraziato il Pm Marra e la psicologa Del Maestro.Proprio la psicologa Del Maestro ha parlato della “Violenza in clik”. E indicizzato le “condotte a rischio nella rete e i fattori di rischio del cyberbullismo”.Il sostituto procuratore Marina Marra che, in procura a Cassino, è componente del pool che tratta i reati legati alle persone e ai minori, ha messo in guardia sulle tante responsabilità, anche dei minori, derivanti da atteggiamenti di sopraffazione nei confronti di coetanei.Una conferenza dinamica con tante domande e riflessioni sul bullismo che gli studenti hanno rivolto al sostituto procuratore Marra e alla psicologa Del Maestro.Moltissime quelle legate ai social e ai messaggi offensivi che viaggiano in rete.Quello che si è svolto venerdì scorso è stato solo l’ultimo appuntamento formativo, in ordine di tempo, che c’è stato all’Istituto Superiore di Pontecorvo.In precedenza c’erano stati appuntamento contro il consumo di droghe con l’intervento del comandante della compagnia carabinieri di Pontecorvo, il capitano Tamara Nicolai e delle unità cinofile.