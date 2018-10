© RIPRODUZIONE RISERVATA

Resi noti i vincitori e il programma del premio letterario “Val di Comino 2018, fondato nel 1976 dallo scrittore Gerardo Vacana, all’epoca assessore provinciale. Il premio, considerato tra i più importanti riconoscimenti letterari italiani, è giunto alla quarantatreesima edizione. Ad eccezione dello Strega è il più antico e longevo del Lazio.Ancora oggi è Gerardo Vacana, con il figlio Luigi e gli organizzatori storici del Centro Studi Letterari “Val di Comino”, a portare avanti uno degli eventi di maggior spessore cultuale della regione e non solo.Ecco i vincitori che riceveranno, domenica 14 ottobre alle 17.30 al teatro comunale di Alvito, l’ambito riconoscimento: per la poesia Mario Baudino, con il volume La forza della disabitudine; per la saggistica letteraria Andrea Aveto, con il testo Giovanni Boine – Adelaide Coari, Carteggio 1915/1917; per la saggistica storica Fernando Riccardo per l’insieme della sua opera; per il giornalismo Katia Valente, responsabile redazione Cassino Ciociaria Oggi; per il giornalismo culturale Francesco de Napoli alla Carriera; menzione speciale giornalismo ad Alessandra Cinelli, direttrice di Area C quotidiano; per il teatro l’attrice Violante Placido.In cartellone, a conclusione della cerimonia di premiazione, un concerto d’onore con musiche di Ennio Morricone, affidato all’Orchestra da Camera di Frosinone diretta da Francesco Negroni.