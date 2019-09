Ultimo aggiornamento: 20:36

Un altro segnale di attaccamento al paese e alla sua storia. E' quello che arriva da Colle San Magno attraverso l'impegno dei consiglieri Pietro Cambone, Marco Di Rienzo, Magno Ciamberlano e Antonio Di Murro. Con il coinvolgimento della ditta Digitron di Castrocielo e il lavoro manuale svolto in prima persona, hanno provveduto all'illuminazione della croce che si trova sul monte Asprano e alla pulizia del sentiero che occorre percorrere per raggiungerla.Muniti di tutte le attrezzature e di un mulo per trasportarle, i giovani consiglieri di buon mattino si sono recati sul monte e hanno realizzato il lavoro che, soprattutto di sera, offre un'altra immagine di uno dei simboli del paese."Le montagne di Colle San Magno sono la nostra ricchezza - hanno spiegato i consiglieri - per questo stiamo lavorando per valorizzarle e promuoverle anche attraverso dei semplici gesti come può essere l'illuminazione della croce e la pulizia dei sentieri. Lo facciamo con passione, da cittadini che vogliono bene a Colle San Magno e si impegnano per la sua crescita"."E' un bellissimo segnale quello che hanno voluto dare i nostri giovani amministratori - ha aggiunto il sindaco Antonio Di Adamo - per questo vanno ringraziati e sostenuti. Colle San Magno ha bisogno dell'impegno di tutti".