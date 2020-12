L’emergenza è sempre più legata ai decessi. Nella giornata di ieri altre quattro persone positive al Covid-19 sono decedute in provincia di Frosinone. Si tratta di un uomo di 62 anni residente a Sora, un uomo di 86 anni residente ad Alatri, una donna di 74 anni residente a Ferentino è una donna di 67 anni residente a Monte San Giovanni Campano. Sale a 25 il numero dei morti dall’inizio del mese di dicembre. Resta invariata, invece, la curva dei contagi anche se negli ultimi giorni il numero dei tamponi eseguiti è andato via via scendendo. Nella giornata di domenica ne sono stati eseguiti 351, per un totale di 55 nuovi positivi e 31 negativizzati.

Così distribuiti nei vari Comuni: a Frosinone cinque nuovi positivi e cinque guariti, A Fiuggi cinque nuovi positivi un guarito, a Ceccano cinque nuovi positivi è un guarito, a Castro dei Volsci cinque nuovi positivi nessun guarito, ad Amaseno cinque nuovi positivi e nessun guarito, a Fontechiari tre positivi e nessun guarito, a Veroli tre nuovi positivi e un guarito, a Sora due nuovi positivi e nessun guarito. Proprio a Sora ci sono stati diversi casi in un Plesso scolastico, per questo il sindaco Roberto De Donatis ne ha ordinato la chiusura.

Lo stesso ha fatto il sindaco di Aquino, Libero Mazzaroppi. Scuola chiusa ad Aquino, dopo un caso tra il personale. «Ho disposto, con ordinanza a livello precauzionale, - ha spiegato il sindaco Mazzaroppi - la chiusura della Scuola d’Infanzia A. Moro e della Scuola Media fino al 26 dicembre 2020. Raccomando, a quanti nelle prossime ore, verranno contattati dal Dipartimento di Igiene, di rispettare rigorosamente il periodo di quarantena fiduciaria prevista dai protocolli».

Nell’intera regione Lazio sono stati eseguiti 16 mila tamponi per un totale di 1372 casi, 46 sono stati i morti. C’è stato il record di guariti: 2.023.

Nelle province si sono registrati 282 casi e otto i decessi nelle ultime ventiquattr’ore. Nella Asl di Latina 162 nuovi casi (si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto) e nessun decesso. Nella Asl di Viterbo 37 nuovi casi (si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto) e due decessi di 61 e 92 anni con patologie. Nella Asl di Rieti 28 nuovi casi (si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto) e due decessi, persone di 66 e 67 anni con patologie.

ù«I guariti superano i nuovi casi positivi. Non bisogna abbassare la guardia, la strada è ancora lunga», è stato il commento dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Ma in queste ore si sono scatenate le polemiche attorno alle riorganizzazione della rete ospedaliera, dopo che proprio l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato e la Giunta Zingaretti si sta attrezzando per la terza ondata, prevista a gennaio, rafforzando ulteriormente la rete ospedaliera. «Aumenteremo del 10 percento gli attuali 5.310 posti letto. Dalla seconda metà di gennaio ne verranno creati altri 500», ha spiegato recentemente l’assessore D’Amato.

