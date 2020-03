Controlli a tappeto delle forze dell’ordine in Ciociaria per contrastare l’inosservanza del provvedimento anticoronavirus. Decine di persone sono state denunciate perché sorprese a circolare in auto o a piedi senza un motivo giustificato o rientrante fra quelli previsti dal decreto: salute, stato di necessità e lavoro.

È così che nella sola giornata di ieri oltre 30 persone su tutto il territorio provinciale sono finite nei guai dopo l’alt imposto da carabinieri e polizia ai vari posti di blocco. © RIPRODUZIONE RISERVATA