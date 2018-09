di Vincenzo Caramadre

Sicurezza sui ponti: l’amministrazione provinciale di Frosinone ha disposto la chiusura della Strada provinciale numero 73 la Chiusa dei Ricci, dal chilometro 1,300 al chilometro 1,500, in territorio di San Giovanni Incarico. Il provvedimento, è scaturito dopo le segnalazioni giunte in Provincia dal sindaco di San Giovanni Incarico Paolo Fallone. C’è un cedimento dei muri del ponte presente sulla strada, per questo, al fine di permettere gli approfondimenti tecnici e rimuovere le eventuali criticità che verranno accertate, è scattata la chiusura che sarà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nell’ordinanza viene anche indicata la viabilità alternativa: per il traffico in direzione San Giovanni Incarico – Falvaterra è Ceprano sarà deviato sulla Strada regionale 82 Valle del Liri. Il l traffico Ceprano-Falvaterra – San Giovanni Incarico sarà dirottato sulla strada provinciale numero 129 denominata “Accesso a Falvaterra”.

E’ il secondo ponte, dopo quello in territorio di Pignataro, che viene chiuso dalla Provincia. I controlli, avviati dopo il crollo del ponte a Genova, proseguiranno anche nei prossimi giorni.

