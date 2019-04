Ha ignorato l’alt intimato dai carabinieri, poi è stato bloccato dopo un inseguimento. Per questo un 29enne di nazionalità rumena è stato tratto in arresto dai carabinieri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto l’altra sera ad Acuto. I militari erano impegnati a svolgere alcuni controlli lungo le strade della zona. In base alla ricostruzione l’uomo, alla guida di un’auto, davanti all’alt della pattuglia ha proseguito la marcia, ma è stato raggiunto poco dopo. Durante l’inseguimento avrebbe tentato di speronare la gazzella dei militari. Stando agli accertamenti il 29enne si è rifiutato di sottoporsi al test alcolemico. Nel corso di una perquisizione dell’auto sono spuntati 0,70 grammi di cocaina. Per lui è scattata anche la denuncia: gli viene contestata la guida in stato di ebbrezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA