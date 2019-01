© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un fine settimana di controlli sulle strade della Ciociaria. I carabinieri del comando provinciale, agli ordini del Colonnello Fabio Cagnazzo, hanno mantenuto sotto osservazione i locali della movida, le discoteche. Stop alcol e droga alla guida, ma anche prevenzione per furti e rapine. Una serie di controlli che ha portato all'arresto di diverse persone, ma anche a denunce e segnalazioni.A Frosinone i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato una 39enne del Capoluogo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. La donna è stata intercettata in via Monteverdi a Frosinone a bordo di una Fiat Punto. Durante il controllo di routine, la donna ha mostrato nervosismo, per questi i carabinieri hanno deciso di approfondire. E’ scattata la perquisizione persone e veicolare, dalla quale sono emersi 5.3 grammi di cocaina. Per la donna, già nota alle forze dell’ordine e con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è scattato l’arresto in flagranza di reato. Il magistrato di turno alla Procura del Capoluogo, dopo le formalità di rito, ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Ma non è tutto perché la donna oltre a trovarsi alla guida di un’auto già sottoposta a sequestro amministrativo, era priva della patente di guida perché revocatale da ben quattro anni. Per questo è stat anche denunciato a piede libero per guida senza patente. Controlli antidroga anche nel Cassinate. Il carabinieri della compagnia di Cassino, in particolare, durante un servizio coordinato finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, Atina, sulla Superstrada Cassino -Sora, hanno intercettato un’auto con tre giovani della provincia di Latina, di Sezze. La perquisizione ha permesso di trovare nella loro disponibilità 6 grammi di cocaina, 1.3 grammi di Mdma (ecstasy) già suddivisa e confezionata rispettivamente in 10 e 5 ovuli, 1.6 grammi di hashish, già suddivisa e confezionata in 2 dosi. Per i tre è scattato l’arresto e sono stati associati nel carcere di Cassino a disposizione della Procura. Durante lo stesso servizio servizio all’interno della discoteca sono stati sorpresi 5 giovani, trovati in possesso di 1,1 grammi cocaina, già confezionata in 4 dosi, 0,8 grammi 0,8 di hashish, 1,1, grammi di marjuana, per questo è scattata la segnalazione alle Prefetture di Frosinone, Latina e Salerno.