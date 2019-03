L’altra notte i carabinieri di Anagni hanno denunciato, contestando la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, un 23enne e un 20enne. In base alla ricostruzione dei militari erano a bordo di un’auto da cui è stato gettato, da un finestrino, un involucro contenente 0,30 grammi di hashish e 1,64 grammi di cocaina, suddivisi in tre dosi. Nel corso della perquisizione a casa del 23enne sono stati rinvenuti, in camera da letto, 2,6 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. © RIPRODUZIONE RISERVATA