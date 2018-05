Frosinone contro il Carpi solo per i tre punti

di Alessandro Biagi

Sarà la prima delle tre finali conclusive della regular season di questo campionato. Frosinone-Carpi è uno di quei match dal pronostico chiuso se si vuole continuare a sperare nella promozione diretta in serie A. Speranze alle quali questo 40º turno stagionale strizza l’occhio ai canarini in maniera benevola. Tutto ciò calendario alla mano, in considerazione dei paralleli impegni delle dirette concorrenti. Il Palermo, come il Frosinone in campo sabato alle 15, ospite della Ternana, mentre domenica pomeriggio il Parma sarà impegnato nel derby emiliano-romagnolo con il Cesena. Squadre, Ternana e Cesena, che hanno urgente bisogno di punti per l’obiettivo salvezza. Il Carpi, 10º in classifica con 51 punti, non ha praticamente più nulla da chiedere a questo campionato essendo distante otto lunghezze la zona play off, con nove punti a disposizione in totale, impresa ardua pensare di agganciarla. Del resto l’andamento della formazione emiliana nelle ultime giornate è stato alquanto lento, con due soli punti negli ultimi quattro turni, frutto degli ultimi due pari consecutivi. Una squadra quella carpigiana, che detiene poi il poco invidiabile record del peggior attacco della categoria. Ma questo campionato ci ha riservato fino ad oggi fin troppe sorprese per non pensare che contro il Carpi ci voglia il “leone” gialloazzurro famelico ed affamato visto a Brescia.

I PRECEDENTI

Carpi evoca un fantasma passato ancora non metabolizzato. Quello della scorsa stagione con gli emiliani capaci di sbancare il "Matusa" in 9 contro 11 e condannare il Frosinone allo stop nella semifinale playoff. Precedentemente in casa il Frosinone contro il Carpi però aveva vinto tutti e tre gli scontri vissuti al Matusa. Il bilancio complessivo

è di tre vittorie per i canarini, due successi biancorossi e quattro pareggi in totale.

LONGO

"Sarà una partita difficilissima, forse decisiva", ha commentato mister Moreno Longo nella consueta conferenza stampa della vigilia. Decisiva potrebbe esserlo solo in negativo, nella malaugurata ipotesi il Frosinone non dovesse fare bottino pieno.

LE FORMAZIONI

Con Crivello, Soddimo, Bardi e Maiello out, Longo potrebbe ripresentate il 4-2-3-1 visto a Brescia con Citro (chiamato a riscattare la scialba prestazione del Rigamonti), unica punta davanti a Dionisi, Ciano e Paganini; in mediana Chibsah e Gori, mentre davanti a Vigorito la difesa a quattro potrebbe presentare schierati Matteo Ciofani, Terranova, Ariaudo (o Krajnc) e Brighenti. Il Carpi potrebbe invece schierarsi con il 3-5-1-1 che vedrebbe Melchiorri unica punta davanti a Garritano; poi Calapai e Bittante esterni con Saber, Giorico e Saric al centro. Linea difensiva a 3 con Ligi, Brosco e Poli.

Arbitrerà Antonio Giuia di Olbia.

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:07



