La piscina ex Enal, l’approvazione del rendiconto 2017 e il macigno dei debiti fuori bilancio da ripagare. I punti salienti del Consiglio comunale di domani.

LA PISCINA

In Aula, dopo mesi di annunci, arriva la delibera sul futuro della piscina ex Enal. Un tempo oasi di aggregazione e socialità, oggi abbandonata. La delibera che verrà portata in Aula dall’amministrazione Ottaviani sancirà una sorta di "lasciapassare" del Consiglio rispetto a una diversa riqualificazione della struttura. Una vicenda che parte nel 2001, quando si decise di approvare il progetto per la manutenzione straordinaria e la realizzazione della copertura della piscina tramite un project financing. Il privato avrebbe investito per poi gestire e sfruttare economicamente l'area pubblica. Ma gli interventi non partono e, successivamente, il Coni pone dei rilievi sulla copertura della piscina e sull’intera operazione. Nel 2008 la Giunta Marini modifica il progetto: si parla di lavori per 748mila euro. Si decide anche di dover accendere un mutuo da parte del Comune presso il Credito sportivo (ente partecipato dal Ministero delle Finanze) per gli interventi. Ma, dopo il dissesto sfiorato nel 2012, il Comune non può più accendere mutui. Il progetto si blocca e nel 2015 il privato (la società Nuovenal) diffida l'amministrazione. A un passo dal contenzioso fra Comune e privato ora una prospettiva di accordo. La Nuovenal investirebbe 496mila euro sulle strutture esistenti . Realizzando la copertura del campo da tennis, la sistemazione della piscina e degli spogliatoi, il rifacimento degli impianti. Il cronoprogramma parla di circa 165 giorni di lavori. La prospettiva sarebbe dunque una riapertura nel 2019. Il rientro per il privato è rappresentato dalla gestione di campi da tennis e piscina per 29 anni. E quindi dagli introiti relativi agli ingressi nelle strutture, ai corsi, alle attività di ristoro e commerciali nell’area.

I DUBBI DEL M5S

Ma la realizzazione della copertura della piscina, cuore degli interventi del project pensato anni fa, è solo un’eventualità. E’ rinviata di tre anni e collegata a future valutazioni sull’opportunità di realizzarla. Critico il M5S, con il consigliere Marco Mastronardi: “Ci teniamo alla riapertura della piscina. Ma sono troppi gli aspetti che non convincono in questa pratica. Il discorso del project nacque per dotare la piscina di una copertura. Ora si vuole sbloccare l'iter senza realizzare la copertura, ma mettendo in campo altri interventi. Allora andava azzerata la procedura, affrontando un eventuale contenzioso con il privato. Per ripartire con un nuovo progetto e magari un bando pubblico, visto che cambiano le regole del gioco”.

DEBITI FUORI BILANCIO

In Consiglio arriva il fardello del riconoscimento di debiti fuori bilancio per oltre 700 mila euro. Si tratta di somme che l'Ente dovrà pagare per sentenze esecutive collegate a lavori pubblici del passato. Le due “mazzate” più pesanti riguardano la vicenda dell’ampliamento del museo archeologico (206mila euro per risarcimento danni dovuti alla ditta Stea) e i 195mila euro dovuti alla Comac srl, collegati ai lavori del nodo viario dell'Interporto. “Il problema – dice dall’opposizione Stefano Pizzutelli (Frosinone in Comune) – sono anche i debiti fuori bilancio che ancora non arrivano in Consiglio. Ci sono dei settori comunali che ancora devono fornire gli elenchi dei debiti fuori bilancio all’ufficio Finanze dell’Ente. Chiediamo chiarezza sui debiti e che si rivedano i meccanismi che premiano i dirigenti comunali, vista la situazione”.



