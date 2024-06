Venerdì 14 Giugno 2024, 07:00

Quanto incidono gli spostamenti e la viabilità sul sistema economico e sulla vita dei cittadini? Di certo non è una componente trascurabile, soprattutto quando muoversi diventa problematico e poco sicuro. Misurare o comunque dare una connotazione agli effetti di una cattiva mobilità sull’economia e sulla vita delle persone, è l’obiettivo di un progetto della Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Frosinone.

L’associazione provinciale ha adottato un’innovativa iniziativa che parte da un concorso fotografico. Si chiama DisaStrade e il tema è “lo stato delle strade nel territorio della provincia di Frosinone”. Il concorso terminerà il 31 agosto 2024 e metterà in palio tre premi in denaro: al primo classificato saranno corrisposti 600 euro, al secondo 300 e al terzo 150 euro.

Assistenti amministrativi alla Asl, prove concluse a dicembre ma la graduatoria non c'è

IL REGOLAMENTO

Il regolamento prevede che le fotografie dovranno rappresentare uno o più delle seguenti criticità: manti stradali con buche e deformazioni, segnaletica orizzontale e verticale assente, consumata, disordinata, illuminazione carente, limiti di velocità contrastanti, scarsa pulizia, bordi e spazi verdi abbandonati, cantieri infiniti, marciapiedi ed attraversamenti assenti, difficoltà di circolazione per le bici. Le foto saranno valutate da una giuria di esperti (Antonio Barrella presidente nazionale Fotografi Cna, e i fotografi professionisti Luca Riccioni e Andrea Sabatello) in base a tecnica, originalità, impatto, composizione, coerenza con il tema oggetto del concorso. La valenza dell’idea va ben oltre un semplice contest, perché associata ad essa ci sono propositi di maggiore lungimiranza e profondità.

Lo spiega Loreto Pantano presidente della Cna Frosinone, associazione che rappresenta artigiani e piccole e medie imprese. «È un tema vicino al mondo da noi rappresentato – afferma - in quanto non esistono spostamenti che non abbiano motivazioni o riflessi nel lavoro e nell’economia. Lo stesso spostamento per turismo, tempo libero, svago, è correlato all’economia. Le nostre strade sono il primo biglietto da visita del turismo in Ciociaria. Un tema quindi di ampia rilevanza economica ma non presidiato da alcuna forza sociale. DisaStrade non è solo un atto di testimonianza attiva, ma anche un Osservatorio della manutenzione stradale del territorio ed uno strumento aperto ad imprese e cittadini per costruire insieme le proposte Cna che indirizzeremo agli enti per un sistematico miglioramento dell’esercizio stradale del territorio».

IL CATASTO

Ecco dunque lo scopo finale. «Con un questionario -aggiunge Pantano - abbiamo chiesto a tutti gli enti proprietari/gestori delle strade notizie circa l’istituzione del Catasto delle strade e quali criteri vengano usati per valutare il ciclo di vita delle strade, e per scegliere le priorità di intervento. Esiste oppure no una programmazione della manutenzione stradale? E quanta parte del bilancio state destinando alla manutenzione stradale? Analogamente stiamo conducendo altre due indagini sulle imprese, per acquisire il loro punto di vista generale sullo stato delle strade del territorio e capire anche se tale situazione incida sulle manutenzioni dei veicoli e sul sistema ruota in particolare. Stiamo misurando nel tempo, negli ultimi 8 anni, l’effettivo impegno verso la manutenzione stradale, mettendo in rapporto la spesa in viabilità e manutenzione stradale con l’effettiva estensione della rete stradale di ogni ente proprietario/gestore».

«“Il nostro obiettivo prioritario – ha precisato il direttore della Cna Frosinone, Davide Rossi, che si sta occupando anche del concorso fotografico - non è quello di mettere all’indice singole amministrazioni, ma stimolare ed indirizzare gli enti nell’adottare principi e criteri organizzativi, gestionali e di indirizzo politico/programmatico ispirati ad un miglioramento dello stato delle strade di rispettiva competenza e gestione. Ad essi presenteremo quindi una proposta/decalogo al fine di una sensibilizzazione ed auspicata convergenza sulle soluzioni e principi indicati».