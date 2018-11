© RIPRODUZIONE RISERVATA

Snellire e semplificare la burocrazia, accelerare i tempi per le pratiche e ridurre la mole di faldoni sugli scaffali o negli armadi. È il triplice scopo contenuto nella convenzione siglata tra Asl e Camera di commercio di Frosinone.In sostanza, gli uffici Suap (sportello unico per le attività produttive) di 43 Comuni della Ciociaria potranno inviare atti e documentazione all’Asl, per gli adempimenti relativi anche ai permessi, tramite una piattaforma telematica. In questo modo si dirà addio alle raccomandate o alle email via Pec (posta elettronica certificata).«Con questa convenzione – spiega il commissario straordinario dell’azienda sanitaria, Luigi Macchitella – vogliamo dare un forte impulso a tutti i procedimenti autorizzativi e di vigilanza di nostra competenza velocizzando i passaggi, quindi le istruttorie, previsti per chi investe nel nostro territorio con attività economiche (molte hanno a che fare con la salute)». Non solo. Come sottolineato da Macchitella, per il quale «questa intesa testimonia e accresce ulteriormente le sinergie tra i due enti», si punta anche ad «eliminare moltissima documentazione cartacea».Tra gli enti che ricevono, ormai da otto anni, istanze dai vari Suap figura anche l’Arpa, così come il comando dei vigili del fuoco.Ora l’Asl che, come gli altri, deve seguire con il proprio Dipartimento di prevenzione e non solo numerosi percorsi d’iter procedurale, potrà contare su questo nuovo sistema online, che, tra l’altro, dovrebbe anche accorciare, se non azzerare, i tempi di comunicazione tra i Suap dei 43 Comuni già convenzionati con la Camera di commercio e l’azienda sanitaria.Un nuovo servizio di sburocratizzazione, dunque, che sarà attivo per gli sportelli di Acuto, Anagni, Aquino, Arce, Arnara, Arpino, Casalattico, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Collepardo, Falvaterra, Filettino, Fiuggi, Fontana Liri, Frosinone, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Pastena, Patrica, Picinisco, Pico, Piglio, Pignataro Interamna, Pofi, Pontecorvo, Posta Fibreno, Ripi, Rocca d’Arce, Roccasecca, San Giovanni Incarico, Sant’Elia Fiumerapido, Santopadre, Sora, Supino, Torrice, Trivigliano, Vallecorsa, Veroli, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano.L’ intesa sottoscritta, inoltre, prevede che alcuni servizi forniti dalla Camera di Commercio all’Asl, come l’accesso telematico al Registro delle imprese e l’elaborazione di elenchi di imprese, «indispensabili per le attività di vigilanza dell’Asl», non saranno più a pagamento, ma gratuiti.