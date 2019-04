Ultimo aggiornamento: 19:17

Sorpresa anche a Rocca d’Arce (1.123 elettori), dove sono state depositate quattro liste per le Comunali. Due, però, come a Settefrati, sono formate da candidati non del luogo.L'uscente Rocco Pantanella, avendo concluso il terzo mandato consecutivo non potrà ricandidarsi a sindaco. Ma sarà, comunque, della partita: figura, infatti, tra gli aspiranti consiglieri nello schieramento civico “La Rocca ieri, oggi e domani” guidato dalla moglie, Rita Colafrancesco. Con lei, in lista, per un posto nell’assise civica sono scesi in campo: Arduino Arcese, Rocco Calcagli, Eugenio Fraioli, Gianni Di Folco, Patrizio Di Folco, Marilena Di Folco, assessore uscente, Bernardo Lancia, Bernardo Mollicone, Rocco Pantanella, Gaetano Testa.A contenderle la fascia sarà Antonello Quaglieri con la lista «Roccadarce progetto comune”, che alla carica di consigliere comunale candida: Dino Capuano, Antonio Conti, Giuseppe De Sivo, Mariagrazia Di Pinto, Tiziana Di Folco, Adriano Gasperetti, Mario Lancia, Biagio Liburdi, Paolo Tibello, Donato V. Gemma.Le altre due liste non sono pervenute.