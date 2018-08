A Frosinone al via il bonus per telefonia e internet.



«L’amministrazione Ottaviani, mediante l’assessorato ai servizi sociali coordinato da Massimiliano Tagliaferri, ha approvato il recepimento di ulteriori strumenti volti a favorire l'inclusione sociale dei cittadini con particolare attenzione ai bisogni delle famiglie in condizioni di criticità sociale ed economica». E' quanto si legge in una nota del Comune, in cui si aggiunge: «Le famiglie in possesso dei requisiti di legge possono, ora, infatti, richiedere il bonus per il pagamento di gas, acqua, elettricità e telefono. In particolare, in conformità con quanto statuito dal Consiglio dell’Agcom, che ha esteso ai contratti di telefonia le agevolazioni per le famiglie in condizioni economiche disagiate, si offre la possibilità di uno sconto del 50% sul canone di accesso alla rete telefonica che potrà essere richiesto dai nuclei familiari con reddito ISEE fino a 8.112,23 euro, che potranno inoltre stipulare contratti flat per internet senza perdere il diritto al bonus. Per poter beneficiare del provvedimento è tuttavia necessario che il contratto sia stipulato esclusivamente con la Tim».



Domenica 26 Agosto 2018



