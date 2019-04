Ultimo aggiornamento: 21:19

Una poltrona per tre ad Arce. Nella cittadina di circa 5.700 abitanti (5.221 elettori) per la guida del Comune sarà una sfida tra due donne e un uomo. L’ex sindaco Roberto Simonelli, sfiduciato il 30 marzo con le dimissioni rassegnate da sette consiglieri, non sarà della partita. Al suo posto è scesa in campo la moglie, Marialucia Forte. A contenderle la fascia saranno Luigi Germani, che ha ricoperto la carica di sindaco per quattro consiliature, e Sara Simone, presidente uscente dell’assise civica. Tutti capeggiano liste civiche.I grandi esclusi della tornata sono l’ex assessore Katia Germani e l’ex vicesindaco Gianfranco Germani.Tra conferme e nuovi volti, ecco le formazioni che il 26 maggio si misureranno nelle urne.Lista “Arce più forte”, candidata a sindaco Marialucia Forte. Candidati a consigliere: Emanuele Bove, Caterina Calcagni, Riccardo Corsetti, Emanuele Doria, Pierluigi Gemma, Fabrizio Germani, Ramon Iommi, Rita Marcelli, Marcello Marzilli, Roberto Patriarca, Daniela Porta, Luana Sofia.Lista “Insieme per Arce democratica”, candidato a sindaco Luigi Germani. Candidati a consigliere: Francesco Cannavacciuolo, Giulia Cecio, Massimiliano Cimini, Sisto Colantonio, Dario Di Palma, Paolo Di Ruzza, Bruna Gregori, Giovanni Nardone, Sara Petrucci, Alessandro Proia, Elisa Santopadre, Domenico Sugamosto.Lista “Arce futura”, candidata a sindaco Sara Simone. Candidati a consigliere: Stefania Alessandrini, Filippo Colantonio, Giorgio Fabrizi, Michela Germani, Claudio Grossi, Marilena Lozza, Mara Marrocco, Nadia Milliery Donibene, Alessandra Polselli, Silvio Quadrini, Damiano Sampaolo, Bernardo Testa.