© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Frosinone ha attivato il piano operativo per la manutenzione arborea e di potatura del verde nei quartieri e sulle principali strade cittadine. Le imprese incaricate dall’ente municipale hanno avviato la riduzione e il disegno geometrico delle chiome degli alberi in piazza martiri di Valle Rotonda, ove sorge l’ingresso del Parco Matusa, in una zona, quindi, di passaggio e di sosta da parte dei numerosi frequentatori del polmone verde cittadino.«Le operazioni, che riguarderanno anche il centro storico, - si legge in una nota del Comune - contribuiranno sicuramente alla definizione di un più moderno e adeguato assetto del verde urbano sia sotto il punto di vista del decoro che della valorizzazione del contesto ambientale. L'obiettivo dell'amministrazione è dimostrare come sia possibile la cura dell'arredo urbano e delle aree verdi, seguendo una pianificazione organizzata, pur con l'attenzione costante nell'utilizzo delle risorse pubbliche, ampliando, inoltre, le aree destinate al recupero ambientale».