E' stata del 53,69% l'aflfuenza alle urne in Ciociaria nel giorno delle elezioni Comunali in 15 centri. Un dato in crescita rispetto alla scorsa tornata elettorale, quando ai seggi, alla stessa ora, si era recato il 47,11% degli elettori. Alle 12, invece, era stata del 23,36%.

Ecco nel dettaglio l'affluenza alle 19: Amaseno 56,24%, Anagni 55,81%, Aquino 62,92%, Arpino 47,03%, Atina 39,92%, Boville 59,29%, Ferentino 53,54%, Filettino 69,21%, Fiuggi 51,90%, Pico 42,27%, Pignataro 46,90%, Serrone 64,46%, Torrice 54,30%, Villa Latina 49,08%, Villa Santa Lucia 66,36%.

Domenica 10 Giugno 2018



