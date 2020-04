Dalla riduzione di tasse ad un nuovo assetto di città. Per arginare una crisi devastante del commercio in seguito al coronavirus, il presidente di Confcommercio di Frosinone, Antonio Bottini, lancia alcune proposte per cercare di capire come ridurre al minimo gli effetti devastanti di questa crisi.

LE PRIORITA'

"E’ urgente riflettere – spiega Bottini - su una riapertura delle attività economiche non dimenticando che la salute collettiva resta un punto cardine. Una riapertura troppo lenta, delle strutture commerciali e turistiche oltre che dei pubblici esercizi, comporterebbe una flessione dei consumi che, difficilmente, si potrà recuperare, impedendo di fatto che le aziende del settore riescano a reperire liquidità, per far fronte alle spese d’esercizio fisse. Allungare troppo i tempi potrebbe creare una mortalità aziendale superiore a qualsiasi periodo storico dal dopoguerra ad oggi". Quali sono le richieste iniziali che chiederete al comune di Frosinone? "Intanto occorre sospendere il pagamento di alcune tasse come l’immondizia. In questi mesi di chiusura non si sono prodotti rifiuti pertanto il pagamento di questi due mesi va sospeso. Il comune dal canto suo potrebbe rivedere le tasse sulle insegne pubblicitarie che ultimamente sono aumentate del 40%. Forse almeno per quest’anno potrebbero essere abolite per aiutare la ripresa".

Quali sono gli aspetti da rivedere nell’ambito dell’attività amministrativa nei prossimi mesi?

"La prima cosa da fare quando si riaprirà è la sospensione delle isole pedonali su Corso della Repubblica e via Aldo Moro. L’epidemia da Covid-19 ci ha detto, tra l’altro, che anche in assenza di traffico le polveri sottili sono elevate quindi le fonti di inquinamento vanno ricercate al di là delle auto. Poi non potendo incentivare l’uso dei mezzi pubblici come i bus navetta o l’ascensore inclinato per garantire il rispetto delle distanze, non ci sono le condizioni per imporre le isole pedonali".

Ne chiedete quindi l’abolizione?

"No vogliamo la sospensione fino a quando il virus non sarà sconfitto definitivamente. Poi potranno essere riproposte ma a condizione di incentivare l’uso di parcheggi pubblici magari pubblicizzandoli con appositi pannelli luminosi sulla Monti Lepini e poi ridisegnando la città pedonale e creando nuovi parcheggi pubblici come il raddoppio del parcheggio tra l’ospedale e il Tribunale". In questo scenario di enorme difficoltà per la categoria, come colloca il progetto di realizzare un nuovo mega centro commerciale-tematico sull’ex area Permaflex? "Ero contrario prima figuriamoci adesso. Realizzare migliaia di volumetrie di nuovi negozi darebbe la mazzata finale sia ai piccoli commercianti con via Aldo Moro che diverrebbe come via Garibaldi, sia anche agli stessi centri commerciali già esistenti che mi risultano non se la passano meglio. Con la contrazione del potere di acquisto e dei redditi inutile creare nuova offerta, vanno salvaguardate le attività preesistenti".

© RIPRODUZIONE RISERVATA