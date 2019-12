Una nuova spinta per migliorare la raccolta dei rifiuti a Colle San Magno, «che già ha raggiunto risultati straordinari attestati anche nel corso dell’ultimo Ecoforum di Legambiente Lazio durante il quale il Comune ha ricevuto due riconoscimenti per la differenziata e la plastica». E' quanto si legge in una nota del Comune, guidato dal sindaco Antonio Di Adamo. Nel suggestivo centro del Cassinate è stato posizionato un raccoglitore per gli oli usati che rappresentano un grave impatto ecologico quando vengono dispersi sul terreno o negli scarichi sanitari. Un servizio importante che l’amministrazione mette a disposizione della comunità per continuare il patto di tutela dell’ambiente che sta dando risultati che sono sotto gli occhi di tutti: oltre il 70% di percentuale di raccolta differenziata.

