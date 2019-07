Terminati i lavori di completamento e sistemazione del percorso pedemontano denominato Ara Murata, nel territorio di Colfelice.

L’intervento, realizzato grazie al finanziamento ottenuto dalla XV Comunità montana Valle del Liri di Arce, ha riguardato il decespugliamento dei bordi stradali, la ripulitura dei fossi e delle cunette in terra per una maggiore ed efficiente regolamentazione delle acque meteoriche, anche attraverso l’installazione di tubazioni per il deflusso delle stesse. Una nuova realizzazione di cunette alla francese con appositi pozzetti e griglie e nuovi passi carrabili per facilitare l’ingresso ai terreni agricoli con trattori e mezzi meccanici.

E' quanto comunica il presidente dell'ente montano, Gianluca Quadrini. © RIPRODUZIONE RISERVATA