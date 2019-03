© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo mercato di Campagna Amica Coldiretti. Una novità che si traduce in cibo sano e attento a un mondo sostenibile.Domenica 17 marzo, dalle 8 alle 13.30, spazio al mercato presso il Centro Fiere Crispino, sito in via Casamari 381 a Castelmassimo. Un’inaugurazione che avverrà in occasione di “Animali in fiera”. Oltre all’esposizione di diverse specie animali, curata dagli organizzatori del Centro, sarà possibile degustare ed acquistare, dalle aziende presenti, prodotti del territorio a km zero.Particolarmente soddisfatto il direttore di Coldiretti Frosinone, Carlo Picchi. «Ringrazio il Centro Fiere Crispino per l’opportunità consentitaci - ha commentato -. Questa sarà un’altra occasione per i consumatori per trascorrere una mattina all’insegna della salubrità e della spesa consapevole, grazie ai nostri produttori che si impegnano giornalmente a garantire un prodotto sano e genuino».Il mercato di Campagna Amica non sarà programmato solo per il 17, ma in futuro si terrà ogni terza domenica del mese.