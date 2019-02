© RIPRODUZIONE RISERVATA

Opportunità e problematiche da discutere insieme agli associati. Prosegue il tour provinciale della Coldiretti che martedì 20 febbraio toccherà la città di Frosinone con un appuntamento in programma alle 19 nella sala parrocchiale della chiesa del Sacro Cuore, nella parte bassa del capoluogo.Interverranno il direttore di Coldiretti Frosinone Carlo Picchi, il presidente Vinicio Savona, il responsabile dei servizi fiscali Carmine Gesuale, la responsabile dell’Epaca Marilena Tombolillo, il responsabile Caa Alessandro Trasolini e quello di Creditagri Stefano Gabrieli.Si parlerà, in particolare, di fatturazione elettronica, del nuovo Psr, di previdenza e malattie professionali, di Pac e Domanda Unica, di credito e di altri argomenti che potranno essere posti dai soci all’attenzione dei vertici dell’associazione agricola. «È prevista una parte iniziale più tecnica per parlare di temi di grande attualità e poi passeremo alle criticità del territori - spiega il neodirettore di Coldiretti Frosinone Carlo Picchi - Sarà anche l’occasione per presentarmi alla nostra base associativa, dopo aver ricevuto questo importante incarico».I prossimi appuntamenti saranno quelli del 27 febbraio a Pontecorvo (sala del Comune) e del 28 febbraio a Sora (sala Consorzio di bonifica).