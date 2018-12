Sarà presentato lunedì 10 dicembre, a Frosinone, all'auditorium S. Paolo in viale Madrid, lo studio «Unione di Comuni per un nuovo Capoluogo - Sistema cooperativo di città del Frusinate». All'incontro, informa Unindustria, interverranno Giovanni Turriziani, presidente di Unindustria Frosinone, e Maurizio Stirpe, vicepresidente di Confindustria con delega per il Lavoro e relazioni industriali. © RIPRODUZIONE RISERVATA