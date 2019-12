© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovi appuntamenti nell’ambito di "Frosinone città delle luci", iniziativa organizzata dal Comune per le festività natalizie. Il programma degli eventi prevede, sabato 21, a piazzale Vittorio Veneto a partire dalle 16, lo spettacolo di animazione per bambini di Nonno Cipollone (a cura della Pro Loco di Frosinone). Alle 21, la cattedrale di Santa Maria Assunta ospiterà, alle 21, “The voice academy – 20° anniversario”, recital lirico dei tenori Giancarlo Tramontano, Franco Colella, Lorenzo Papa Sodero. Al pianoforte, il m° Gabriele Capodiferro; presenta Silvia Schnideritsch.Domenica 22 partirà da largo Turriziani alle 9 “La passeggiata di Babbo Natale”, percorso non competitivo a passo libero con busta natalizia per i bambini, inserita all’interno della campagna “Caccia al rifiuto”. Alle 16, lo spettacolo di Nonno Cipollone, per la gioia di tutti i bambini, sarà proprio a largo Turriziani. A partire dalle ore 10, la musica si diffonderà per la città grazie alla Fisorchestra (itinerante) di Babbo Natale a cura di Angelo Piccoli, che suonerà nella parte bassa (in mattinata) e in quella alta nel pomeriggio, in occasione di “Panettone in centro”. Largo Turriziani, dalle 15 alle 20,ospiterà infatti “Panettone in centro”, con la realizzazione del dolce per eccellenza del Natale in formato maxi, decorato da allievi e pasticceri della scuola di formazione Asso Eventi Form Lazio, guidati dalla docente Deborah Caratelli. Parteciperanno straordinariamente all’evento anche gli chef Katia Malizia e Mauro Pro. Degustazione prodotti dolciari natalizi a cura degli esercizi commerciali del centro storico, vini e bollicine. Presenti anche la scuola alberghiera di Ceccano e Nonno Cipollone con il suo show amatissimo dai più piccoli.Lunedì 23 dicembre, alle 16 presso la Villa comunale, si terrà la “Caccia al tesoro sostenibile” con spettacoli di magia, artisti di strada e animazione per bambini, a cura dell’associazione AICS.Martedì 24, si replica alle 10.30, con l’evento dedicato ai più piccoli nella medesima location, con spettacoli, animazione e la caccia al tesoro.Infine, giovedì 26 dicembre, alle 18, spazio al Concerto di Natale a cura della Banda Romagnoli - città di Frosinone, presso la Casa della Cultura.