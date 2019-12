© RIPRODUZIONE RISERVATA

Frosinone città delle luci, continuano gli appuntamneti pre-natalizi. Il programma degli eventi prevede, per venerdì 13 dicembre alle 18, presso la Casa della Cultura, lo spettacolo teatrale “Tutta colpa della mela”, a cura del laboratorio teatrale dialettale di Pastena. Alla Villa comunale, invece, alle 18 vernissage della mostra di pittura di Giuliano Giuliani, “Tormento” (a cura di Alfio Borghese), visitabile fino al 22 dicembre. Sabato 14, a largo Turriziani alle 16, spettacolo di animazione per bambini con Nonno Cipollone (a cura della pro Loco di Frosinone). Domenica 15, dalle 10, Nonno Cipollone sarà a piazzale Vittorio Veneto. Sempre domenica, Nordic Walking e Coldiretti in Cammino per il Presepe, dalle 9 alle 14, con la partecipazione di “La Mia Compagnia”, ANMIC Frosinone, Comitato Laboratorio Scalo, Avis Frosinone, Kickbike Frosinone, Polisportiva Oro Fantasy, Toni Bike. Partenza della camminata alle 9:30 dal Parco Matusa verso Fontana Tonica e i Giardinetti della stazione, dove avverrà la posa del Presepe; a seguire, degustazione prodotti a km 0. Infine, alle 18.45, la Cattedrale di Santa Maria Assunta ospiterà il concerto di Natale con il trio vocale e strumentale composto da Federica Pasquarelli (soprano), Loreto Gismondi (violino), Anna Maria Pasquarelli (organo).