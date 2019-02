© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Non soltanto in Val di Comino, i cinghiali invadono anche il capoluogo ciociaro”. Lo ha affermato, in una nota, il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli, che ha aggiunto: "Sono stati segnalati dai cittadini su via Cosenza e via Marittima, oltre che sulla fascia che costeggia il fiume Cosa. Migliaia di cinghiali in Ciociaria vagano allo strado brado, spesso sbucano dai cespugli ed attraversano la strada, causando diversi sinistri. L’anno scorso a Cassino c’è stata anche una vittima. In tutta la provincia nel 2018 sono stati oltre 200 gli incidenti stradali causati dai cinghiali denunciati alla Regione per il relativo indennizzo. Come se non bastasse causano ingenti danni anche all’agricoltura ed alle imprese agricole: i cinghiali, infatti, distruggono raccolti e magazzini".Ciacciarelli nel corso dell’ultimo Consiglio regionale ha presentato un’interrogazione al riguardo, "chiedendo alla Giunta e all’assessore all’Agricoltura un intervento serio, ma soprattutto di conoscere quali siano i provvedimenti che la Regione intende prendere in tal senso".