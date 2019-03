Un ciclista di 65 anni rimasto ferito in modo grave e l’autista di un autoarticolato rintracciato perché ritenuto coinvolto nell’incidente stradale.

Sono i primi sviluppi degli accertamenti effettuati dalla polizia locale di Frosinone, intervenuta in via Selvotta, nel capoluogo, dove un uomo, mentre era in sella alla propria bici, è rovinato a terra riportando serie conseguenze.

I vigili urbani, per cercare di ricostruire la dinamica, hanno anche ascoltato testimoni e visionato le immagini della videosorveglianza comunale. Più avanti, sospettando che nella caduta della ciclista possa essere coinvolto anche un autoarticolato che poi non si sarebbe fermato, hanno rintracciato il conducente del mezzo pesante. Per lui sarà disposto il test per verificare l’eventuale assunzione di alcol o stupefacenti. Ultimo aggiornamento: 13:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA