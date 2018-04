Tracollo a Parma e squadra in ritiro. Pugno duro della società. D’ora in avanti parlerà solo mister Longo. L’atteggiamento feroce, lo stesso visto nel turno precedente con il Venezia e che Moreno Longo aveva chiesto alla vigilia, non c’è stato da parte del Frosinone che, sconfitto 2-0 (doppietta di Di Gaudio al 20’ e 37’ del primo tempo) dal Parma, è stato raggiunto e superato al secondo posto dal Palermo (1-1 in casa col Pescara), grazie alla migliore differenza reti negli scontri diretti. A 8 giornate dalla fine, dunque, Empoli in testa con 67 punti e sempre più vicino alla Serie A, seguito da Palermo (58), Frosinone (58), Parma (56), Bari 54, Perugia (53), Cittadella (50) e Venezia (50). Con quest’ultimo, però, che giocherà oggi in casa con il Brescia e il Perugia che, invece, domani sera affronterà in trasferta l’Avellino.

Sabato 7 Aprile 2018



