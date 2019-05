Frosinone-Chievo, un nido di api gigante al tornello dello stadio

Se scompaiono loro, ci estinguiamo tutti. Si chiude allora con una grande speranza per il futuro, retrocessione a parte, la stagione del Frosinone calcio. Oggi pomeriggio, al tornello 12 dello stadio "Stirpe", in attesa del match con il Chievo, è stato trovato un nido di api gigante. Uno spettacolo della natura, in un luogo imprevisto. E' stato chiamato un apicoltore che ha provveduto a raccogliere lo sciame in una scatola per trasportarlo nella propria azienda.



