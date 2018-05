Via Moccia, nel cuore del centro storico di Frosinone, invasa dalle zecche. Nei giorni scorsi una bambina è stata punta e i residenti, allarmati, si sono adoperati per fare alcuni interventi di disinfestazione fai da te. Gli uffici del settore ambiente del Comune, ai quali il caso è stato segnalato dalla polizia locale, fanno sapere che al più presto sarà effettuato un sopralluogo per capire l’entità dell’emergenza e mettere a punto un’adeguata operazione di bonifica.

Venerd├Č 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:57



