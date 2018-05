di Maria Laura Lauretti



Il teatro Antares riempito all’inverosimile, con tanto di sedie aggiunte sia in platea che in galleria, si vede solo quando ci sono loro, le Atto Primo, dirette dall’eccezionale Sara Silvestri. A lei l’onore di un successo, l’ennesimo, da ascrivere come autrice di una nuova commedia con il ceccanese “nel dna” e anche l’onere, perenne pure quello, di raccontarsi con le ansie e le tensioni in quei minuti che anticipano l’apertura del sipario. Al pari dei grandi, inteso come i migliori, anche sabato scorso Sara e le Atto Primo (in ordine di comparsa sul palco Melissa Del Brocco, Giovanna Casalese, Manuela Casalese e la stessa Sara Silvestri) – senza dimenticare l’applaudita esibizione ‘dell’uomo di casa’ Fabrizio Tanzini - hanno portato le risate in teatro.



Parlando di vita quotidiana, di quei ‘Dolori romantici’ che sono universali perché da tutti provati almeno una volta nella vita, mettendoci dentro le più colorite espressioni tipiche e distintive del dialetto ceccanese, nell’unicità dello stile ‘Atto Primo’, Sara e le altre, compreso il san Giovanni ‘in versione skater’, ancora una volta hanno lasciato il segno.



Appuntamento alla replica estiva che il sindaco Caligiore ha ufficialmente annunciato sul palco in chiusura di serata e anche al prossimo anno con la nuova stagione teatrale che di sicuro vedrà in cartellone la Compagnia ‘Atto Primo’ di Sara Silvestri.

