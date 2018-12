Il caso della schiuma bianca nel fiume Sacco ora diventa un presepe. A realizzarlo sono stati il professor Zomparelli e i suoi allievi nell'atrio del Liceo di Ceccano «per raccontare la passione di una terra, ma anche la sua speranza nel rinascere».



«Abramo sembra essere costretto a sacrificare il figlio Isacco, come per gli adulti di questa terra che non hanno fatto abbastanza per preparare un ambiente felice per i propri figli: c'è bisogno di un angelo che blocchi la mano di Abramo, rassegnato a comportarsi come tutti gli altri, rassegnato come noi di fronte alla gravità di quanto accaduto», questo il significato del presepe si legge in una nota.