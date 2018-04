di Maria Laura Lauretti





C’è una Ceccano che si muove nel bene e mette in mostra il cuore. E’ quella che, venerdì 4 maggio, darà vita all’ottavo memorial ‘Irene Di Mario’, concentrando solidarietà e sostegno per la ricerca medico-scientifica. Un paio di novità distinguono l’edizione 2018 della School Cup - iniziativa promossa nel ricordo della giovane Irene Di Mario - con l’obiettivo di aiutare l’Airfa (Associazione Italiana per la Ricerca sull’Anemia di Fanconi).

Tanto per cominciare si passa dal triangolare di calcio delle scorse edizioni ad un quadrangolare che vedrà sfidarsi sul campo sportivo ‘Dante Popolla’ oltre alle squadre dell’Istituto Alberghiero, del Liceo Scientifico Linguistico e dell’Istituto Tecnico Economico di Ceccano anche quella degli studenti dell’Istituto Tecnico Economico di Ceprano.



Da sorteggio effettuato si sfideranno prima Ite Ceccano-Ite Ceprano e dopo i primi 45 minuti Liceo-Alberghiero. Le vincenti tra queste disputeranno la finale.

Per la prima volta, inoltre, si aggiunge all’elenco delle associazioni (Unicef e sezione Avis di Ceccano) che da sempre aderiscono all’iniziativa (patrocinata dal Comune di Ceccano e dalla Provincia di Frosinone) anche il Telefono Rosa.

L’evento è stato presentato ieri mattina nell’auditorium della biblioteca con gli interventi del sindaco Roberto Caligiore, del consigliere delegato allo Sport Angelo Macciomei, del comandante della Polizia locale Flaminio Alteri, degli agenti Maria Cipriani (mamma di Irene e socia Airfa) e Antonio Pizzuti, organizzatori della manifestazione. Piena collaborazione è arrivata dai referenti delle associazioni Lucia Favilla, presidente Unicef Frosinone, Alessandra Massa, presidente dell’Avis Ceccano, Patrizia Palombo, presidente di Telefono Rosa Ceccano, Marco Calderari, componente della terna arbitrale, presenti ieri con una delegazione di docenti e studenti degli istituti scolastici coinvolti.

Come l’anno scorso presenterà la giornata Paola Delli Colli e madrina dell’evento sarà ancora una volta Janet De Nardis. Come di consueto aprirà la manifestazione l'esibizione della banda di Ceccano diretta dal maestro Adamo Bartolini e delle majorette del gruppo Pom Pon. Saranno presenti i piccoli calciatori della ‘Rio Fabrateria Vetus F.C’ che accompagneranno le squadre in campo e sugli spalti. Per incitare i più grandi ci saranno gli alunni della scuola primaria ‘S. Giovanna Antida’.

Venerd├Č 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:18



