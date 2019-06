Niente più bottigliette di plastica per l'acqua, niente bicchieri di plastica, nulla di cui si possa facilmente fare a meno.

E' la decisione del Consiglio d'istituto del liceo di Ceccano che dopo la Giornata della sostenibilità ha raccolto le richieste provenienti dagli alunni, dai prof e dalle famiglie e ha deliberato il divieto per l'uso delle bottiglie di plastica a cominciare dal prossimo anno scolastico.

Saranno installati distributori per l'acqua, con bicchieri di carta, e saranno messe a disposizione borracce termiche in alluminio. Ci saranno campagne di sensibilizzazione e la costituzione di un comitato per arrivare al liceo plastic free al 100%. E' quanto comunica il liceo in una nota.



© RIPRODUZIONE RISERVATA