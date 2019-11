© RIPRODUZIONE RISERVATA

È uno dei bomber che ha lasciato il segno nella Capitale, sponda Lazio, e nel calcio italiano (nono marcatore di sempre). In cinque stagioni e mezzo passate in biancoceleste (dopo l’acquisto dal Foggia per una cifra di 8 miliardi di vecchie lire) ha totalizzato 195 presenze e 127 gol, tra Serie A e coppe. Nella prima ha fatto subito capire di che pasta era fatto, tanto da laurearsi capocannoniere (che gli apre le porte della Nazionale), titolo poi bissato nel campionato successivo. Nella stagione 94-95 lui, il giovane attaccante nato in provincia di Bergamo, alla Lazio ha ritrovato come allenatore Zeman, il tecnico boemo predicatore del calcio totale che lo aveva lanciato nel grande calcio nel teatro dello Zaccheria di Foggia. Lui è Giuseppe Signori, detto Beppe, che domenica primo dicembre, alle 11, sarà ospite, a Ceccano, del Lazio club della città fabraterna presieduto da Gaspare Maura.L’incontro-aperitivo con i tifosi laziali è in programma all’enoteca Petronio, in piazza XXv Luglio.L’attaccante vicecampione del mondo nel 94 con l’Italia guidata da Sacchi ripercorrerà la sua storia, dall’approdo alla Lazio all’addio con il passaggio alla Samp, e attraverso i suoi racconti farà rivivere le grandi emozioni di quegli anni con la casacca biancoceleste. «Vi aspetto», ha detto in un videomessaggio ai tifosi.