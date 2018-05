Le associazioni ambientaliste non mancano e con l’arrivo della primavera esplode anche nel territorio fabraterno la voglia di godersi un po’ di verde e aria pulita. Concetto che, in una città come Ceccano, ha più valore che in molte altre della provincia. Necessaria questa premessa per far comprendere ancora di più quanto l’impegno delle associazioni possa essere vanificato da furti e danneggiamenti. Come quello che si è registrato qualche settimana fa all’ingresso dell’area di Bosco Faito, in località la Cantinella. In sostanza la staccionata che delimitava il percorso di accesso all’area del ‘monumento naturale’ (denominazione assegnata al bosco dopo una lunga battaglia istituzionale) è stata prima danneggiata e in un secondo momento completamente divelta.

Sul territorio ceccanese si stanno occupando di Bosco Faito due associazioni, in particolare: il Centro Studi Tolerus e la Cooperativa Verde Viglianti che hanno avviato in collaborazione una serie di iniziative escursionistiche e di apertura al pubblico. Al fine di limitare danneggiamenti o, peggio, attentati ambientali, le due associazioni sono in attesa delle autorizzazioni regionali per installare ai varchi del bosco di Faito la cartellonistica informativa che sarà posizionata nell’area privata gestita dai volontari. Si tratta di un decalogo di norme per il corretto utilizzo del bosco cui i visitatori dovranno attenersi. Nelle stesse tabelle (presentate nel corso della prima escursione di apertura della stagione) si avvertono i visitatori dell’installazione di telecamere di controllo al fine di scoraggiare eventuali malintenzionati.



M.L.L.

Mercoled├Č 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:02



