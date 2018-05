di Alessandro Redirossi

Una giungla nel cuore del quartiere, marciapiedi disastrati e cittadini che hanno finito la pazienza. E’ la situazione del quartiere Cavoni, uno dei più popolosi di Frosinone. La zona accoglie una delle più grandi “incompiute” della città. La palazzina polifunzionale e, intorno, delle aree esterne che dovevano essere attrezzate con verde pubblico. Invece rimane l'edificio quasi terminato (ma da rifinire) e un'area di cantiere abbandonata al degrado. Proprio a due passi dal centro anziani, dal bar del quartiere, dalle aree frequentate quotidianamente dai residenti. “Il centro polifunzionale è fermo così da anni con una “foresta” intorno – dice Mario Cerroni, del Comitato Insieme per Cavoni – Le persone sono esasperate. In viale Strasburgo manca la segnaletica in un incrocio pericoloso dove le auto parcheggiano senza regole. I marciapiedi sono disastrati, fra buche, radici che sfondano l’asfalto, vegetazione. E siamo costretti a dribblare gli escrementi dei cani. E’ da tempo che denunciamo l’abbandono totale di questa zona. Pare che all’amministrazione comunale, però, non interessi”. Fra le carenze più sentite l’assenza di giochi e spazi per l’incontro dei bambini nel quartiere. All’incrocio fra viale Amsterdam e via Baden Powell, un’area abbandonata in cui il Movimento per la difesa del cittadino aveva proposto di realizzare un’area giochi per il quartiere. “Purtroppo la nostra proposta non ha avuto seguito – dice Giuseppe Pettenaci, referente di Mdc - Continuiamo a portarla avanti, ma è impantanata nei meandri del Comune. Inoltre vorremmo rilanciare ulteriormente la riqualificazione dell’area in cui scorre il rio di Via Baden Powell, per attrezzarla e viverla al meglio”.

L’INCOMPIUTA

Ma, al di là del degrado generale, la ferita principale per la zona resta, come detto, l’incompiuto centro polifunzionale. “Va benissimo la riqualificazione della Stazione, ma quando si concluderà quella dei Cavoni? Questo cantiere infinito umilia il quartiere e lo danneggia” ribadisce Cerroni. Lavori partiti 10 anni fa, per realizzare alloggi per anziani, un centro salute, una ludoteca, un consultorio e un laboratorio di quartiere. Opere che rientravano nel Contratto di quartiere da 11,8 milioni (10 dalla Regione e 1,8 dal Comune). Metà delle risorse furono assorbite dalla realizzazione della scuola del quartiere (oggi operativa). In questi anni su quel cantiere ne sono successe di tutti i colori. Contenziosi e fallimenti di ditte, problemi fra Comune e Regione sui finanziamenti e le tempistiche. A palazzina quasi completata, lo stallo del cantiere ha fatto il resto. Lì hanno fatto “festa” ladri e malintenzionati, rubando finestre e altri materiali del palazzo nuovo di zecca e danneggiando lo stabile. Per danni superiori a 500mila euro. Dopo le polemiche il Comune ha ripreso in mano la situazione. Nel 2016 si sono rivisti i mezzi a lavoro per interventi quantificati in 480mila euro sulla palazzina da riparare. Ora che lo stabile è quasi pronto si è ricaduti da mesi nello stallo. E la vicenda di quell'area è finita fra gli elementi del contenzioso fra Comune e il suo ex dirigente Acanfora, licenziato lo scorso anno. In particolare per quanto riguarda alcune determine per incarichi e la liquidazione dell’avanzamento dei lavori sul cantiere. Resta poi il problema delle aree esterne abbandonate a una vera e propria giungla. Che dovrebbero essere attrezzate e diventare luogo di aggregazione per i cittadini. Si parla di ulteriori investimenti per circa 500mila euro. Rispetto al cantiere immobile, il dirigente dei Lavori Pubblici Elio Noce dice: “Stiamo rivedendo tutta la pratica, facendo una rendicontazione delle risorse disponibili”. L’assessore ai lavori pubblici Fabio Tagliaferri annuncia un incontro importante in questa settimana. “Ci sarà un incontro con un responsabile del Ministero per i contratti di quartiere come quello dei Cavoni. La situazione si è inchiodata, ma ora stiamo cercando di sbloccarla. In questi giorni ci potrebbero essere novità su risorse e tempi”.

Mercoled├Č 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:11



© RIPRODUZIONE RISERVATA