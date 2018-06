Il governo guidato da Giuseppe Conte nato l’altra sera e che ha giurato ieri al Quirinale è stato accolto, sin da subito, con grande entusiasmo a Roccasecca, dove il ministro dell’Economia ha una casa da poco ristrutturata nella centralissima via Roma. La moglie del neo ministro Giovanni Tria, infatti, è originaria di Roccasecca. Tutti ora attendono che il ministro Tria e la consorte Maria Stella Vicini ritornino in paese per una stretta di mano di congratulazioni e speranze.

Sabato 2 Giugno 2018



